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Enflasyona endeksli tahvil açıklanıyor! Dövizde rahatlama bekleniyor

Enflasyona endeksli tahvil açıklanıyor! Dövizde rahatlama bekleniyor

Enflasyona endeksli tahvil yarın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak. Dövizin bununla birlikte düşüşe geçmesi bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Hazine ayrıca 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini düzenleyecek.

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