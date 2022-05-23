Enflasyona endeksli tahvil açıklanıyor! Dövizde rahatlama bekleniyor

Enflasyona endeksli tahvil yarın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak. Dövizin bununla birlikte düşüşe geçmesi bekleniyor.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
Hazine ayrıca 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini düzenleyecek.