BIST 2.049
DOLAR 14,94
EURO 16,45
ALTIN 952,70
HABER /  POLİTİKA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Tansu Çiller'e 3 partiden şok cevap! 'Partiyi bize teslim eder misiniz' diye sordu aldığı cevap şok etti

Tansu Çiller'e 3 partiden şok cevap! 'Partiyi bize teslim eder misiniz' diye sordu aldığı cevap şok etti

TANSU Çiller'in 20 yıl sonra siyasete dönebilmek için Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin kapısını çaldı. “Partiye ben genel başkan olayım” teklifi götüren Çiller, üç partiden de red cevabı alınca başka arayışlara girdi.

Abone ol

Doğru Yol Partisi'ni 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 10 barajının altında bırakınca siyasete veda eden eski Başbakan Tansu Çiller, siyasete geri dönmek için fırsat kolluyor. Çiller'in 20 yıl sonra siyasete dönebilmek için Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'ne “Ben genel başkan olayım” teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

Demokrat Parti 'güveniyorsan gel aday ol, satılık değiliz' dedi
Önce Demokrat Parti'nin kapısını çalan Çiller'e, “Burası alınacak satılacak yer değil. Kongremiz var, kendinize güveniyorsanız gelip aday olun” cevabı verildi. Çiller daha sonra AP Genel Başkanı Vecdet Öz'ü Yeniköy'deki yalısına davet etti. Vecdet Öz, Çiller'le görüşmesinin detaylarını şöyle anlattı:

Adalet Partisi'ne 'Partiyi bize teslim eder misiniz?' diye sordu
“Tansu hanım bana kahve daveti yaptı. Siyasi çizgimiz aynı olduğu için gittim. Niyetini bilmiyordum. Uzunca bir ekonomi konuştuk ve AKP politikalarını da eleştirdi. ‘Birlikte siyaset yapabilir miyiz' deyince her halde partiye katılacak diye düşündüm. ‘Partiyi bize teslim eder misiniz?' diye sordu. Tuhafıma gitti, ‘Bunu ben de parti yönetimi de kabul etmez' dedim. Tarlada emeği olmayanın ambarda hakkı olmaz.”

DYP de Tansu Çiller'i reddetti
Çiller aynı teklifi DYP'ye de iletti. Ancak Genel Başkan Çetin Özaçıkgöz'den de olumsuz yanıt aldı. Çiller, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açık mesajlar vererek “Siyasete dönmek istediğini” söylemişti.


Çiller, “Dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus savaş uçağı pilotundan kan donduran itiraflar! Rus askerleri birbirini vurmaya başladı
Rus savaş uçağı pilotundan kan donduran itiraflar! Rus askerleri birbirini vurmaya başladı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 8'i ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 8'i ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı
Rusya, siviller için her gün tek taraflı “insani koridor” açacak
Rusya, siviller için her gün tek taraflı “insani koridor” açacak
Macron: Ukrayna'nın AB üyeliği için henüz erken
Macron: Ukrayna'nın AB üyeliği için henüz erken
Fatih Altaylı'nın iddiası dikkat çekti: Öngörüm daha hızlı gerçekleşecek gibi
Fatih Altaylı'nın iddiası dikkat çekti: Öngörüm daha hızlı gerçekleşecek gibi
Abdurrahman Dilipak AK Parti'ye sert sözler: Parayı bulunca Vınn Şinasi oldular davayı bozdular
Abdurrahman Dilipak AK Parti'ye sert sözler: Parayı bulunca Vınn Şinasi oldular davayı bozdular
Bu yöntem faturayı yüzde 50 ucuzlatıyor! 30 TL'ye satılıyor: Uzun süre kullanılabiliyor
Bu yöntem faturayı yüzde 50 ucuzlatıyor! 30 TL'ye satılıyor: Uzun süre kullanılabiliyor
PFDK derbi cezalarını açıkladı
PFDK derbi cezalarını açıkladı
Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden Mehmet Aslan bakın nerede nasıl öldü
Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden Mehmet Aslan bakın nerede nasıl öldü