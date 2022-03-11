Tansu Çiller'e 3 partiden şok cevap! 'Partiyi bize teslim eder misiniz' diye sordu aldığı cevap şok etti

TANSU Çiller'in 20 yıl sonra siyasete dönebilmek için Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin kapısını çaldı. “Partiye ben genel başkan olayım” teklifi götüren Çiller, üç partiden de red cevabı alınca başka arayışlara girdi.

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Doğru Yol Partisi'ni 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 10 barajının altında bırakınca siyasete veda eden eski Başbakan Tansu Çiller, siyasete geri dönmek için fırsat kolluyor. Çiller'in 20 yıl sonra siyasete dönebilmek için Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'ne “Ben genel başkan olayım” teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

Demokrat Parti 'güveniyorsan gel aday ol, satılık değiliz' dedi

Önce Demokrat Parti'nin kapısını çalan Çiller'e, “Burası alınacak satılacak yer değil. Kongremiz var, kendinize güveniyorsanız gelip aday olun” cevabı verildi. Çiller daha sonra AP Genel Başkanı Vecdet Öz'ü Yeniköy'deki yalısına davet etti. Vecdet Öz, Çiller'le görüşmesinin detaylarını şöyle anlattı:

Adalet Partisi'ne 'Partiyi bize teslim eder misiniz?' diye sordu

“Tansu hanım bana kahve daveti yaptı. Siyasi çizgimiz aynı olduğu için gittim. Niyetini bilmiyordum. Uzunca bir ekonomi konuştuk ve AKP politikalarını da eleştirdi. ‘Birlikte siyaset yapabilir miyiz' deyince her halde partiye katılacak diye düşündüm. ‘Partiyi bize teslim eder misiniz?' diye sordu. Tuhafıma gitti, ‘Bunu ben de parti yönetimi de kabul etmez' dedim. Tarlada emeği olmayanın ambarda hakkı olmaz.”

DYP de Tansu Çiller'i reddetti

Çiller aynı teklifi DYP'ye de iletti. Ancak Genel Başkan Çetin Özaçıkgöz'den de olumsuz yanıt aldı. Çiller, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açık mesajlar vererek “Siyasete dönmek istediğini” söylemişti.



Çiller, “Dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.