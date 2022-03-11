Rusya, siviller için her gün tek taraflı “insani koridor” açacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna kentlerindeki sivillerin tahliyesine yönelik Ukrayna’dan onay talep etmeden “insani koridorlar” açacaklarını duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra birçok kentte savaşın ortasında kalan sivillerin tahliyesi için Rusya ve Ukrayna tarafları mutabakat sağlayarak, insani koridorların açılması yönünde geçici ateşkes ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki insani koridorlar konusunda yeni bir duyuru yayınladı.

"Her gün tek taraflı insani koridor açılacak"

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu'na yönelik insani koridorların artık her gün sabah 10.00'dan itibaren hiçbir koordinasyon olmaksızın tek taraflı olarak ve Ukrayna tarafıyla mutabık kalınarak diğer yönlerde açılacağını resmen ilan ediyoruz” dedi.

İnsani koridorların güvenliği konusuna değinen Mizintsev, “Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölgelerde tam güvenliği garanti ediyoruz” dedi.

Ukrayna’da sivillerin tahliyesinde ve insani yardım konularında Birleşmiş Milletler(BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ortak çalışma öneren Mizintsev, “Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile BM'den Rusya'nın insani koridorlarla ilgili inisiyatifinin Ukrayna nüfusuna bildirilmesi için çalışma yapmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ukrayna tarafı ve neo-nazi gruplar tarafından insanlar korkutularak tahliyeleri engelleniyor"

Bugüne kadar sivillerin tahliyesine yönelik alınan kararlarda Kiev’in sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Mizintsev, “Ukrayna tarafı ve Neo-Nazi gruplar tarafından insanlar korkutularak tahliyeleri engelleniyor. İnsanlara insani koridorların varlığından haberdar edilmiyor bu koridorları öğrenenler ise fiziksel durum nedeniyle tahliye edilemiyor. Kontrol noktalarında, motorlu taşıtların denetimleri yapılıyor. Ancak bu denetimler sabotaj gruplarının ve milliyetçi grupların önlenmesi için yapılmaktadır” dedi.

Sivillerden tahliye talepleri aldıklarını ve kayıtlar oluşturduklarını aktaran Mizintsev, “Son 24 saatte 27 bin 439 Ukraynalı ve yabancı uyruklu sivillerin, Rusya Federasyonu makamlarına başvurularda bulundu. Veri tabanımızda hali hazırda tahliyesini talep eden 2 milyon 617 bin 349 kişi var” dedi.

Bugüne kadar Kiev’in dahil olmadığı tahliye süreçlerinde binlerce kişiyi tahliye etmeyi başardıklarını söyleyen Mizintsev, “Bin 43’ü son 1 günde olmak üzere 22 binden fazla araç ve otobüs kontrol noktalarından geçti. Operasyonun başından itibaren Kiev’in katılımı olmaksızın Ukrayna’daki tahliye bölgelerinden 187 binden fazla insan tahliye edildi. Bunların 46 bin 696’ı çocuk. Günlük 7 bin 457 tahliye ortalaması var bunlardan bin 260’ı çocuk” diye konuştu.

Mizintsev ayrıca, Çernihiv, Herson ve Harkov’un yanı sıra Donetsk ve Luhansk’ta 25 insani yardım faaliyeti yürüttüklerini bu süre zarfında 250 bin ton temel ihtiyaç maddesi, ilaç ve gıda dağıttıklarını ekledi.