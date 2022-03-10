Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Ligi'nin 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.Abone ol
12 hakeme sezon sonuna kadar düdük astıran MHK, bu kararının ardından ilk atamalarını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Derbi Atilla Karaoğlan'ın
Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Geçen haftaki Fenerbahçe- Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kart tartışma konusu olan Zorbay Küçük ise bu hafta Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.
İşte 29. haftada görev yapacak hakemler:
Hatayspor- Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
Altay- Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
Kayserispor- Konyaspor: Yasin Kol
Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor- Sivasspor: Çağdaş Altay
Alanyaspor- Fenerbahçe : Volkan Bayarslan
Giresunspor- Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan