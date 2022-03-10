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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Ligi'nin 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

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12 hakeme sezon sonuna kadar düdük astıran MHK, bu kararının ardından ilk atamalarını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Derbi Atilla Karaoğlan'ın
Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Geçen haftaki Fenerbahçe- Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kart tartışma konusu olan Zorbay Küçük ise bu hafta Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.

İşte 29. haftada görev yapacak hakemler:

Hatayspor- Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
Altay- Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
Kayserispor- Konyaspor: Yasin Kol
Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor- Sivasspor: Çağdaş Altay
Alanyaspor- Fenerbahçe : Volkan Bayarslan
Giresunspor- Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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