Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Ligi'nin 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

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12 hakeme sezon sonuna kadar düdük astıran MHK, bu kararının ardından ilk atamalarını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Derbi Atilla Karaoğlan'ın

Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Geçen haftaki Fenerbahçe- Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kart tartışma konusu olan Zorbay Küçük ise bu hafta Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.

İşte 29. haftada görev yapacak hakemler:

Hatayspor- Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

Altay- Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

Kayserispor- Konyaspor: Yasin Kol

Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Adana Demirspor- Sivasspor: Çağdaş Altay

Alanyaspor- Fenerbahçe : Volkan Bayarslan

Giresunspor- Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan