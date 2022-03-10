BIST 2.042
DOLAR 14,82
EURO 16,39
ALTIN 950,16
HABER /  SPOR
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Cüneyt Çakır için Premier Lig iddiası!

Cüneyt Çakır için Premier Lig iddiası!

MHK'nin sürpriz karıyla hakemlikten alınan Cüneyt Çakır'ın görevinden emekli olmak gibi bir planı yok. Cüneyt Çakır, Premier Lig'de maç yönetmek için avukatlarına talimat verdi.

Abone ol

Dünyanın en iyi 10 hakemi arasında yer alan Cüneyt Çakır'ın bu operasyon sonrasında köşesine mi çekileceği, yoksa farklı liglerde kariyerine devam mı edeceği sorusu cevap arıyor.

Cüneyt Çakır için Premier Lig ihtimali
Daha önce Katar, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde profesyonel olarak düdük çalan Çakır'ın kariyerine bu ülkelerde devam edebileceği ya da zaman zaman yurt dışından hakem davet eden ve önemli maçları yönettiren Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinden birisinde kariyerine devam edebileceği belirtildi. Ayrıca Çakır'ın Premier Lig, La Liga ya da Serie A gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde düdük çalma ihtimali konusunda da avukatı aracılığıyla bir araştırma yaptığı gelen bilgiler arasubda. Çakır'ın, Dünya Kupası'nda olma fikrinden vazgeçmediği kendisini Katar'a taşıyacak her türlü şartı değerlendireceği öğrenildi.

Türk hakemlik tarihinin en kariyerli ismi olan Cüneyt Çakır, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonalarında üçer maç yönetti. 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda da üçer maçta düdük çaldı. 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona-Juventus maçını yönetti. Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nı yönetecek hakemler için 1 Şubat'ta düzenlenen toplantıda da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD neden korkuyor? Ukrayna'ya destek konusunda Rusya'nın istediği oldu
ABD neden korkuyor? Ukrayna'ya destek konusunda Rusya'nın istediği oldu
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
Petrol fiyatını belirleyecek 4 ülke! Mecbur kalan ABD bir bir kapılarını çalıyor
Petrol fiyatını belirleyecek 4 ülke! Mecbur kalan ABD bir bir kapılarını çalıyor
Tüm dünyayı korkutan gelişme! Ukrayna'daki iki nükleer santralden veri akışı kesildi
Tüm dünyayı korkutan gelişme! Ukrayna'daki iki nükleer santralden veri akışı kesildi
Türkiye'den Arap Liginin skandal açıklamasına sert tepki
Türkiye'den Arap Liginin skandal açıklamasına sert tepki
Bursa İnegöl'de camisiz minareyi görenler inanamıyor
Bursa İnegöl'de camisiz minareyi görenler inanamıyor
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara bir uyarı daha
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara bir uyarı daha
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç FETÖ gerçeğini anlattı
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç FETÖ gerçeğini anlattı
Avrupa Birliği'nden Rusya'nın hastane bombalamasına tepki: Bu savaş suçudur
Avrupa Birliği'nden Rusya'nın hastane bombalamasına tepki: Bu savaş suçudur