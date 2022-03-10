Cüneyt Çakır için Premier Lig iddiası!

MHK'nin sürpriz karıyla hakemlikten alınan Cüneyt Çakır'ın görevinden emekli olmak gibi bir planı yok. Cüneyt Çakır, Premier Lig'de maç yönetmek için avukatlarına talimat verdi.

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Dünyanın en iyi 10 hakemi arasında yer alan Cüneyt Çakır'ın bu operasyon sonrasında köşesine mi çekileceği, yoksa farklı liglerde kariyerine devam mı edeceği sorusu cevap arıyor.

Cüneyt Çakır için Premier Lig ihtimali

Daha önce Katar, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde profesyonel olarak düdük çalan Çakır'ın kariyerine bu ülkelerde devam edebileceği ya da zaman zaman yurt dışından hakem davet eden ve önemli maçları yönettiren Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinden birisinde kariyerine devam edebileceği belirtildi. Ayrıca Çakır'ın Premier Lig, La Liga ya da Serie A gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde düdük çalma ihtimali konusunda da avukatı aracılığıyla bir araştırma yaptığı gelen bilgiler arasubda. Çakır'ın, Dünya Kupası'nda olma fikrinden vazgeçmediği kendisini Katar'a taşıyacak her türlü şartı değerlendireceği öğrenildi.

Türk hakemlik tarihinin en kariyerli ismi olan Cüneyt Çakır, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonalarında üçer maç yönetti. 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda da üçer maçta düdük çaldı. 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona-Juventus maçını yönetti. Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nı yönetecek hakemler için 1 Şubat'ta düzenlenen toplantıda da yer aldı.