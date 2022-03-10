Büyük hazırlık tam gaz devam ediyor! 8 dev gemi daha Türkiye'ye geliyor

Rusya iler Ukrayna arasındaki savaş sonrasında enerji tarafında ortaya çıkan kriz uluslararası piyasalarda gaz fiyatlarına rekor üstüne rekor kırdırırken Türkiye ise enerjide boru hatlarına göre daha ucuz alternatif olarak ortaya çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına ağırlık veriyor. Türkiye'nin LNG terminallerine mart boyunca çoğunluğu ABD'den olmak üzere en az 8 LNG kargosunun gelmesi bekleniyor.

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TÜRKİYE, doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına devam ediyor. Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminaline 30 Mart'a kadar 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda Solaris, Stena Clear Sky, Hoegh Esperanza, Celsius Copenhagen, Shinshu Maru ve SK Audace LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bu gemilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG alımlarının devam etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Cezayir'den Ougarta ve Nijerya'dan Lng Port Harcourt II gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 11 Mart ile 30 Mart arasında değişiyor.

ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Nijerya'dan Türk limanlarına yolculuk ortalama 15 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.