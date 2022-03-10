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Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

 Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan idmanda, kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın Vodafone Park'ta devam edecek.

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