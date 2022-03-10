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Evlilik hazırlığı yapıyorlardı! Tartışma korkunç bitti

Evlilik hazırlığı yapıyorlardı! Tartışma korkunç bitti

ESKİŞEHİR’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Genç kadın sebebi bilinmeyen tartışma sonrası erkek arkadaşını sırtından bıçakladı.

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İki sevgili arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çift arasındaki kavgada Onur Ö., kız arkadaşı Hanife U. tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Onur Ö., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan kız arkadaşı tutuklandı
Hastanede tedavisi devam eden Onur Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erkek arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hanife U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildi. Yaralanan Onur Ö.’nün Ocak ayı sonunda Hanife U.’ya evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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