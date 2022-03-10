BIST 2.030
DOLAR 14,90
EURO 16,59
ALTIN 959,94
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla sahilde barikat kuruyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla sahilde barikat kuruyor

Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya devam ederken, bazı torbaları da araçlara yükleyerek kent merkezine taşıyor.

Abone ol

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişine karşı sivillerin direnişi devam ediyor.

Ukrayna'nın güneybatısında yer alan ve Rus birliklerinin çıkarma yapması beklenen Odessa kentinde halkın sahilde kum torbaları ile hazırlığı sürüyor.

Siviller kum torbalarıyla plaja barikat kurmaya devam ederken, yüzlerce kum torbasını da kentin farklı noktalarında kullanılmak üzere hazırladı.

Ukraynalı Sergey, "Karadeniz plajlarında burayı korumak için çalışıyoruz. Kum torbalarıyla barikat hazırlıyoruz" diye konuştu. Diğer bir Ukraynalı ise, "Torbalara kum dolduruyoruz. Ardından bunları araçlara taşıyoruz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
1 ay önce evlendiği kocasına 'eve gelme' diye mesaj attı iki gün sonra eve gidince yıkıldı
Foto Galeri 1 ay önce evlendiği kocasına 'eve gelme' diye mesaj attı iki gün sonra eve gidince yıkıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Nazan Şoray evli mi çocuğu var mı? Nazan Şoray kaç yaşında filmleri hangisi
Nazan Şoray evli mi çocuğu var mı? Nazan Şoray kaç yaşında filmleri hangisi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
İstanbul'da memur ve işçilere kar tatili motokuryelere yasak 11 Mart cuma için karar
İstanbul'da memur ve işçilere kar tatili motokuryelere yasak 11 Mart cuma için karar
İstanbul'da dehşete düşüren katliam! Karısını ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
İstanbul'da dehşete düşüren katliam! Karısını ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
Nazan Şoray kaç yaşında aslen nereli şimdiki hali nasıl?
Nazan Şoray kaç yaşında aslen nereli şimdiki hali nasıl?
Putin'in son hamlesi kimyasal silah olacak! Rusya havadan vurdu sokaklardaki ölüleri sayamıyoruz
Putin'in son hamlesi kimyasal silah olacak! Rusya havadan vurdu sokaklardaki ölüleri sayamıyoruz
İstanbul'da kırmızı ışıkta dehşet anları bir anda yanmaya .aşladı
İstanbul'da kırmızı ışıkta dehşet anları bir anda yanmaya .aşladı
Bu sene oruç ne zaman başlıyor 2022 ilk sahur ne zaman?
Bu sene oruç ne zaman başlıyor 2022 ilk sahur ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Aliyev ile bir araya geldi
256 hekim üzerinde yapılan anket sonuçlandı hekimlerin çoğunda tespit edildi
256 hekim üzerinde yapılan anket sonuçlandı hekimlerin çoğunda tespit edildi