Adana'da 1 ay önce evlendiği eşine 'eve gelme' diye mesaj attı eve giden koca şok oldu
ADANA’da bir müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Eşine ‘Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj atan kadın, 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve evdeki su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaları alıp eşi hakkında da ‘Beni darp etti’ diyerek suç duyurusunda bulunup kayıplara karıştı.
ADANA'da yaşayan 2 çocuk babası müteahhit Mehmet Esen (41), geçen Ocak ayında Neslihan C. (39) isimli kadınla evlendi. Düğünden yaklaşık 1 hafta sonra Esen, eşinin annesi Selma C.’nin hasta olduğunu öğrendi ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki evine getirdi. İddiaya göre, 6 Şubat’ta ise eşi Mehmet Esen’e, ‘Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj attı.
Esen de bunun üzerine otelde kalmaya başladı. 8 Şubat’ta ise Esen, kıyafetlerini değiştirmek için evine gitti ancak 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve koltuk, yatak, beyaz eşyalar, perde, halı ve su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaların olmadığını fark etti.
Hemen eşini arayan adam eşine de ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Oturduğu lüks sitenin güvenliğine giden Esen, ikinci şokunu da burada yaşadı.
Güvenlik görevlisi, L. isimli kadın, ‘Eşiniz size haber vermemem gerektiğini söyledi. Buraya taşıma firması geldi ve bütün eşyaları götürdü’ dedi. Bunun üzerine eşinin akrabalarına da ulaşmaya çalışan ancak o kişiler tarafından da engellenen Esen, eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti.