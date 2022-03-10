Adana'da 1 ay önce evlendiği eşine 'eve gelme' diye mesaj attı eve giden koca şok oldu

Esen de bunun üzerine otelde kalmaya başladı. 8 Şubat’ta ise Esen, kıyafetlerini değiştirmek için evine gitti ancak 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve koltuk, yatak, beyaz eşyalar, perde, halı ve su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaların olmadığını fark etti.