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İstanbul'da dehşete düşüren katliam! Karısını ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İstanbul'da dehşete düşüren katliam! Karısını ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İSTANBUL Beylikdüzü’nde cinnet geçiren bir kişi, karısını ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. "İyi bir aileydi ve bir sorunları yoktu" diyen komşuları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’ndeki bir sitede korkunç bir aile katliamı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede oturan Bülent Aktaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet geçirerek eşi Kader Aktaş ile birlikte çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil (2) öldürüp, aynı silahla intihar etti. 

Dün işyerine gitmeyince arkadaları aradı ama...
Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı’nda gümrük memuru olarak çalışan Bülent Aktaş dün iş yerine gitmediği için, iş yeri arkadaşları durumdan şüphelendi. Sitede 4 katlı binanın 2’nci katında oturan Bülent Aktaş’ın evini kontrol eden site güvenliği ve iş arkadaşları kapının içeriden kilitli olduğunu tespit etti.

Çilingir kapıyı açtı dehşet ortaya çıktı
Çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla birlikte, Bülent Aktaş, eşi Kader Aktaş ve çocukları Mehmet Ali (4), Ömer Asil’in (2) cansız bedenleriyle karşılaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, bina sakinlerini dışarı çıkartarak binayı tamamen boşalttı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın yaşandığı dairede çalışma başlattı.

Eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti
Bülent Aktaş, cinnet geçirerek eşi Kader Aktaş ile birlikte çocukları Mehmet Ali (4) ve Ömer Asil’i (2) kendi silahıyla vurduktan sonra intihar ettiği öğrenildi. Durumu haber alan yakınları ise sitedeki binanın önüne geldi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından, evden çıkartılan 4 cansız beden cenaze aracına alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Aralarında bir problem yoktu. İyi bir aileydi
Sitedeki komşulardan Meltem Şimşek, "Havaalanı gümrükte çalışıyordu arkadaşımın eşi. Biz de şok olduk. İki çocuğu vardı. Dün eşi evde önce küçük bebeğini ve kadını öldürdükten sonra intihar etmiş. 2-3 yıldır komşuyuz. Aralarında bir problem yoktu. İyi bir aileydi. Hiç kimse beklemiyordu" dedi.

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