BIST 2.034
DOLAR 14,83
EURO 16,45
ALTIN 954,88
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Sinema dünyasının acı kaybı! Murat Özer hayatını kaybetti: Ölüm nedeni..

Sinema dünyasının acı kaybı! Murat Özer hayatını kaybetti: Ölüm nedeni..

Türk sinema yazarı Murat Özer kansere yenik düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören Murat Özer'in vefatı Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) sosyal medya hesabından duyuruldu.

Abone ol

Oyuncu Feride Çetin'in (41) eşi sinema yazarı Murat Özer'den üzücü haber geldi. Bir süredir tedavi gören Çetin, 56 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), resmi Twitter hesabından duyurdu: SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok. Ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun.



Murat Özer kimdir
Murat Özer, Türk sinema eleştirmeni. Sinema Yazarları Derneğine 1994'te üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. 2007 yılı itibarıyla Empire Türkiye dergisinin yayın danışmanı olarak görev yapmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Trobzonsporlu futbolcu Marek Hamsik ülkesi Slovakya'ya gitti
Trobzonsporlu futbolcu Marek Hamsik ülkesi Slovakya'ya gitti
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukraynalı gazetecilerle tartıştı : 'Bu ölüm kalım savaşı'
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukraynalı gazetecilerle tartıştı : 'Bu ölüm kalım savaşı'
BİM market açılış-kapanış saati 10 Mart'ta saat kaçta kapanacak?
BİM market açılış-kapanış saati 10 Mart'ta saat kaçta kapanacak?
A101 market kapanış saati 10 Mart A101 kaçta açılıp-kapanıyor?
A101 market kapanış saati 10 Mart A101 kaçta açılıp-kapanıyor?
Antalya zirvesi sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama! Gayet medeni bir toplantı oldu
Antalya zirvesi sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama! Gayet medeni bir toplantı oldu
Damat dehşeti! Acı haber geldi
Damat dehşeti! Acı haber geldi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi
Selen Görgüzel kaç yaşında aslen nereli Selen Görgüzel dizileri hangisi?
Selen Görgüzel kaç yaşında aslen nereli Selen Görgüzel dizileri hangisi?
İstanbul'da kar yağışı sonrası elektrik kesintilerine karşı Bakan Dönmez'den talimat
İstanbul'da kar yağışı sonrası elektrik kesintilerine karşı Bakan Dönmez'den talimat