Sinema dünyasının acı kaybı! Murat Özer hayatını kaybetti: Ölüm nedeni..

Türk sinema yazarı Murat Özer kansere yenik düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören Murat Özer'in vefatı Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) sosyal medya hesabından duyuruldu.

Abone ol

Oyuncu Feride Çetin'in (41) eşi sinema yazarı Murat Özer'den üzücü haber geldi. Bir süredir tedavi gören Çetin, 56 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), resmi Twitter hesabından duyurdu: SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok. Ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun.







Murat Özer kimdir

Murat Özer, Türk sinema eleştirmeni. Sinema Yazarları Derneğine 1994'te üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. 2007 yılı itibarıyla Empire Türkiye dergisinin yayın danışmanı olarak görev yapmıştır.