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Uçaktan paylaştı, acilen Türkiye'ye geliyor! Konu Ukrayna'daki nükleer tesisler

Uçaktan paylaştı, acilen Türkiye'ye geliyor! Konu Ukrayna'daki nükleer tesisler

ANTALYA'daki Rusya-Ukrayna zirvesinden sonuç çıkmazken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, uçaktan fotoğraf paylaşıp Antalya’ya gelmek için yola çıktığını duyurdu.

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, “Ukrayna'nin nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusundaki acil konuyu görüşmek üzere Antalya'ya gidiyorum” ifadelerini kullandı.

IAEA tarafından bugün yapılan açıklamada Ukrayna’nın Enerhodar kentinde bulunan ve Rusya’nın kontrolünde olan Zaporjiya ve Çernobil Nükleer Santrallerindeki nükleer malzemeyi izlemek için kurulan güvenlik sistemlerinden gelen veri iletimini kaybettiği belirtildi.

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