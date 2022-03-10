ŞOK market kapanış saati bugün 10 Mart'ta kaçta kapanıyor?

Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden biri olan Şok market ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor sorusu zaman zaman vatandaşların gündeminde. ŞOK marketler hafta içi her gün saat 21.00'de açılıyor 21.00'de kapanıyor.

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ŞOK market bugün kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor araştırması başladı. En çok tercih edilen zincir marketlerden birisi olan ŞOK market hafta içi saat 09.00'da açılıyor. Birçok ürünün olduğu ŞOK marketler saat 21.00'e kadar vatandaşlara hizmet veriyor.

ŞOK saat kaçta açılıyor: ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor. ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

NOT: ŞOK market, saat 08:00 itibariyle pek çok yerde açılmaktadır.

Hafta içi marketler kaçta açılıyor: Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.