Kontak kapatan şoförler Ankara'da vatandaşı mağdur etti: Otobüsçüler kendilerini düşünüyor ama...

ANKARA'da dolmuş ve özel halk otobüsü şoförleri gelen akaryakıt zamları nedeniyle kontak kapattı, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

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Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin ardından ham petrol varil fiyatının artmasından dolayı akaryakıt fiyatlarında artış meydana geldi. Dolmuş ve özel halk otobüsü şoförleri, gelen akaryakıt zamlarından sonra beklentilerinin karşılanmadığını belirterek bugünden itibaren kontak kapattı. Sabah saatlerinde ulaşım için toplu taşıma araçları ve dolmuşları kullanmayı düşünen vatandaşlar duraklarda kaldı.



Sabahtan beri otobüs ve dolmuş beklediğini belirten Şerafettin Düzgün, “Sabah 07.30’da yola çıktık. Sabah 07.30’dan bu yana otobüs bekleye bekleye bir hal olduk. Binemedik yani bu saate kadar. Bu saatte daha buraya geldik, burada da aynı hala durumdayız. Ne olacaksa sonuç bilmiyoruz. Bunun sonucuna hiç kimse bakmıyor” dedi.







"40 liraya nasıl çalışacak bu adam"

Şoförlerin ücretlere zam istemesiyle ilgili de Düzgün, “Karşılasa ne yapacak, halk ne yapacak. Diyelim ki haydi 10 lira oldu. Bir vatandaş günlük 4 dolmuş parası verdiği zaman da 40 lira. 40 liraya nasıl çalışacak bu adam. Günlük 40 lira yevmiye zaten. Nasıl olacak bu iş. Otobüsçüler kendilerini düşünüyor ama biraz da vatandaşı düşünmesi lazım. Vatandaş ne yapacak” ifadelerini kullandı.



Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafının artan maliyetler karşısında mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarını seferber edeceklerini açıkladı. Yavaş açıklamasında akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşların ve esnafın mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti

Yavaş, açıklamasında “Değerli Hemşehrilerim, Ankara’da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir." dedi.



"Çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

"Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkânları seferber edilecektir" diyen Yavaş "Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkânları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Şunun bilinmesini isterim ki, artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sevgili hemşehrilerime saygılarımla bildiririm”ifadelerini kullandı.