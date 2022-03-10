NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği!
Türkiye en yoğun diplomasi trafiğinin olduğu haftaya girdi. Bugün gözler Antalya Diplomasi Forumu'ndaki Ukrayna Rusya buluşmasında. Gelen son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.Abone ol
Diplomaside gözler Antalya'da... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.
En yoğun hafta
-Dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gelen Herzog ile İsrail ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azaltılması konusu ve enerji işbirlikleri için adımlar atıldı.
-Azerbaycan lideri İlham Aliyev bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
-Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı. Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
-Yunanistan Başbakanı Miçotakis pazar günü katılacağı Fener Rum Patrikanesi'ndeki pazar ayininin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Telefon diplomasisi de sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında barışın tesisi için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere birçok liderle telefonda görüştü
Biden ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkanı Joe Biden ile de bir telefon görüşmesi yapacak
Antalya zirvesinde büyük teklif
Bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya tarafı Putin Zelenski görüşmesi için Ukrayna'dan talep geldiğini söyledi. Kremlin, Kiev'in Putin-Zelenskiy görüşmesi için talepte bulunduğunu açıkladı.
Çavuşoğlu'nun daha önceki açıklamasında Putin ve Zelenskiy'i Erdoğan başkanlığında buluşturmak istediğini söylediği kulislere yansımıştı.