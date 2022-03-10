NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği!

Türkiye en yoğun diplomasi trafiğinin olduğu haftaya girdi. Bugün gözler Antalya Diplomasi Forumu'ndaki Ukrayna Rusya buluşmasında. Gelen son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

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Diplomaside gözler Antalya'da... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

En yoğun hafta

-Dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gelen Herzog ile İsrail ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azaltılması konusu ve enerji işbirlikleri için adımlar atıldı.

-Azerbaycan lideri İlham Aliyev bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

-Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı. Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

-Yunanistan Başbakanı Miçotakis pazar günü katılacağı Fener Rum Patrikanesi'ndeki pazar ayininin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Telefon diplomasisi de sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında barışın tesisi için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere birçok liderle telefonda görüştü

Biden ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkanı Joe Biden ile de bir telefon görüşmesi yapacak