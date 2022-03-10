BIST 2.059
DOLAR 14,76
EURO 16,39
ALTIN 939,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İzmir'de 10 yıllık kuyumcu 4,5 milyon TL vurgun yaptı! Sırra kadem bastı: Parayla bakın ne yapmış

İzmir'de 10 yıllık kuyumcu 4,5 milyon TL vurgun yaptı! Sırra kadem bastı: Parayla bakın ne yapmış

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde kendisine güvenen müşterilerden aldığı altınlarla kayıplara karışan kuyumcu, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Dolandırdığı altınlardan elde ettiği paralarla borçlarını ödediğini söylediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Gaziemir ilçesi Önder Caddesinde 10 yıldır kuyumculuk yapan evli ve bir çocuk babası Mehmet E., iddiaya göre piyasa değeri 4,5 milyon lira olan altınlarla sırra kadem bastı. Altın almak amacıyla kuyumcunun hesabına binlerce lira aktaran vatandaşlar ise altınları almaya geldiklerinde kepengi kapalı dükkanla karşılaştı.

Dolandırıldıklarını düşünen mağdurlar, soluğu emniyette aldı. Binlerce liralık birikimlerinin gittiğini belirten mağdurlar Mehmet E.’nin geri dönmesini beklerken, kuyumcunun 2 Mart tarihinde kepengi yarım açık tutarak dükkana girmesi ve elinde altın olduğu düşünülen poşetle dükkandan çıkması güvenlik kameralarına yansımıştı.

Akrabası İstanbul'da saklamış
Toplam 23 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kuyumcu Mehmet E.'nin İstanbul'da yaşayan akrabası M.E.'nin (34) yanında olduğu belirlendi. Kuyumcu Mehmet E., ve akrabası M.E., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İzmir'e getirildi.



Vurgun paralarıyla borcunu ödemiş
3 yıllık süreçte toplam 4,5 milyon lira vurgun yaptığı tespit edilen Mehmet E.'nin, borcu olduğu ve dolandırdığı paralarla borcunu ödediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kuyumcu Mehmet E. ve akrabası M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aman dikkat bugün başladı günlerce sürecek! 'Oldukça zor bir durum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı
Foto Galeri Aman dikkat bugün başladı günlerce sürecek! 'Oldukça zor bir durum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler
Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
İngiliz ordusundan firar edip Ukrayna'ya savaşmaya gittiler! 'Emirlere itaat etmeyen...'
İngiliz ordusundan firar edip Ukrayna'ya savaşmaya gittiler! 'Emirlere itaat etmeyen...'
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarılar! En çok yağacağı güne dikkat çekti
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarılar! En çok yağacağı güne dikkat çekti
İran dini lideri Ali Hamaney'in en yakınındaki isim İsrail ajanı çıktı!
İran dini lideri Ali Hamaney'in en yakınındaki isim İsrail ajanı çıktı!
Putin'in korkunç planı! Son hamlesi kimyasal silah olacak! İşte Rusya-Ukrayna savaşında son gelişmeler
Putin'in korkunç planı! Son hamlesi kimyasal silah olacak! İşte Rusya-Ukrayna savaşında son gelişmeler
Koronavirüsün Türkiye'de ikinci yılı bitti İki yılda en çok virüsü ve dolar kurunu konuştuk
Koronavirüsün Türkiye'de ikinci yılı bitti İki yılda en çok virüsü ve dolar kurunu konuştuk
Varlık Fonu, Türk Telekom'un devri için krediye yakın
Varlık Fonu, Türk Telekom'un devri için krediye yakın
İstanbul’da kar kazaları! Yaralılar var
İstanbul’da kar kazaları! Yaralılar var
 Bursa'da korkunç olay! Kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde bulundu
 Bursa'da korkunç olay! Kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde bulundu