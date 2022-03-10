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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarılar! En çok yağacağı güne dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarılar! En çok yağacağı güne dikkat çekti

İSTANBUL'da mart ortasında yoğun kar yağışı sürprizi yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'dan son durumla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Kar yağışı İstanbul'da ne kadar süre devam edeceğini açıklayan İmamoğlu cuma günü ve sonrasına dikkat çekti.

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İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla ilgili son durumu değerlendiriyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler. 

Bugün trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 35'lere çıktığını gördük, en yoğun hali bu oldu. 

Vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul'da karla mücadelenin başarılı olma şansı olmadığını ifade etmiştim. Bu bakımdan bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşerimize teşekkür ediyorum.

Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarın akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim. 

Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. 

AKOM'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2 bin aracımız sahada, etkin bir biçimde süreci destekliyor. 9 bin 500 personelimiz karla mücadelede görevde. Bütün emekçi kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

Ekiplerimiz 6 bin tonun üzerinde tuz kullandı. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili. 

Cuma ve sonrasındaki günlerde görülecek kar yağışında Anadolu Yakası'nın Doğu tarafında kar kalınlığının 20 ila 40 santime kadar ulaşılabileceğini ilettiler. 

Evsiz vatandaşlarımızın bulunduğu noktalardan daha hızlı tespitiyle beraber alınması ve bu hizmetin sunulması için vatandaşlarımız 153 hattımızı her zaman arayabilirler. 

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