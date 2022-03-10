Şanlıurfa'da polis Cemal Bozkurt ve Abdullah Yasir Binici'yi şehit eden bakın kim çıktı

ŞANLIURFA'da 2 polisi şehit eden kişi azılı bir suçlu çıktı. Mehmet Aslan isimli kişinin sabıka kaydında cinayetten gaspa kadar her şey var. 9 yıl hapis yatan Mehmet Aslan, cezaevinden çıktıktan sonra dün Şanlıurfa'da Cemal Bozkurt ile Abdullah Yasir Binici'yi şehit etti.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün takip ettikleri Mehmet Aslan'ı OSM kavşağında yakalamak istedi. Suç geçmişi kabarık olan Mehmet Aslan, kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı. Polis memurları Cemal Bozkurt ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici şehit oldu. Polis Cemal Bozkurt 32, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise henüz 30 yaşındaydı.

Bu sabıkayla nasıl çıkar

İki polisi şehit eden kişinin Mehmet Aslan olduğu ortaya çıktı. 22 yaşında ilk cinayetini işleyen Mehmet Aslan, 1982 doğumlu ve suç kaydında yok yok... Adam öldürme, mala zarar verme, tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma... 2004 yılında cinayetten hapse giren Mehmet Aslan, bu sabıkaya rağmen 9 yıl yatıp 2013'te tahliye edilmiş. Kamuoyu cinayet işlemiş birinin 9 yılda tahliye olup 2 polisi şehit etmesine büyük tepki gösterdi. 40 yaşındaki polis katili Mehmet Aslan henüz yakalanabilmiş değil.

Polis Cemal Bozkurt yas tutarken şehit oldu

Azılı suçlunun şehit ettiği polis memuru Cemal Bozkurt ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Gaziantep’in Karkamış ilçesi nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki şehit polisin 2 yıl önce birim değiştirerek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geçtiği öğrenildi. Evli ve 1 kızı olan şehidin 2 ay önce babası Kasım Bozkurt’un çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği ve onun yasını tuttuğu öğrenildi. Babanın ardından polis oğlunun şehit olması aileyi yasa boğdu.

Şehit komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici

Şanlıurfa'daki olayda şehit olan Komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici henüz 30 yaşındaydı. Giresun nüfusuna kayıtlı olan Abdullah Yasir Binici,

evliydi ve 1 erkek oğlu vardı.

Cenazeleri ailelerine gönderildi

Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt için bu sabah Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Tabutlara sarılan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua okundu.

Törenin ardından Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi Gap Havalimanından uçakla ailesinin yaşadığı İstanbul’a, şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt’un cenazesi ise karayoluyla memleketi Gaziantep’in Karkamış ilçesine gönderildi.