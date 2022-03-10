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TPAO Adana'da petrol arayacak Resmi Gazete'de yayınlandı

TPAO Adana'da petrol arayacak Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adana’da petrol arama ruhsatı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, 46 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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