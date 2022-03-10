10 Mart perşembe günü benzin ve motorine gelen en büyük zam iptal edildi

10 Mart 2022 perşembe günü itibariyle benzine 79 kuruş motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacaktı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorin zammı iptal edildi.

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada 10 Mart 2022 perşembe günü itibariyle benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.

Benzin fiyatları aynı kaldı

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılıyor.

Motorinde de zam geri çekildi

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam ediyor.

"Kaynağından geri çekilmesi gerekçesiyle iptal edilmiştir"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, zammın iptal nedenine ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre açıklamada, "Yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.