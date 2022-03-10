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Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. İşte TFF'den yapılan açıklama...

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Haftanın açılış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın saat 17.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

12 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

13 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

14 Mart Pazartesi:

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)

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