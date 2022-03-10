AFAD'dan 38 şehir için acil uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir, KonyaIsparta dikkat edin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldığı belirtildi.

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AFAD’dan İstabul, Ankara ve İzmir'in de aralarında yer aldığı 38 şehir için acil kodlu uyarı yapıldı. AFA'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Antalya’nın doğusunda ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya’da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

İşte uyarı yapılan 38 şehir

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkâri olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı.

Alınan önlemler tek tek açıklandı

Açıklamada, illere göre alınan önlemler ve kararlara da yer verildi. İstanbul’da, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle İl AFAD Merkezinin 7/24 esasına göre teyakkuzda olduğu belirtilen açıklamada “Ekipler 9 Mart saat 16.00 itibari ile sahada konuşlanma noktalarında görevlendirilmiştir. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul iline girişine 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren izin verilmeyeceği bildirilmiştir” ifadeleri kaydedildi.

Ankara’da şuana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı aktarılarak İl AFAD, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hazırda beklediği belirtildi.

Edirne’den İstanbul istikametine gidecek olan TIR ve kamyonların geçişine saat 04.00 itibariyle izin verilmeyeceği hatırlatılarak “İl genelindeki kamyon ve TIR’lar konaklama ve park alanlarına yönlendirilerek Edirne Türk Kızılay’ı ile gıda hizmeti verilmektedir” denildi. Bilecik’ten İstanbul istikametine 8 noktada trafiğin, gıda yüklüler hariç, çekici ve kamyon trafiğine kapatıldığı ifade edildi.