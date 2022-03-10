Gözler kritik zirvede! Asıl hedefimiz Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesi iki ülke arasındaki gerilimin artmaması için çaba sarf eden Türkiye savaş sonrası da adımlarını sürdürmeye devam ediyor. Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Antalya Diplomasi Forumu'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya gelecek. Bunun ardından ise Çavuşoğlu asıl hedefi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Zelenskiy ve Putin'i bir araya getirmek.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gözlerin üstünde olduğu Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Zelenskiy ve Putin'i bir araya getirmek olduğunu yazdı. Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şöyle:

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna Savaşı’na dönük açıklamalarına çevrilmişti. Erdoğan’ın, Putin ve Zelenski ile konuşabilen, bu konuda 20’yi aşkın ülkenin devlet başkanı ve başbakanı ile görüşen bir lider olması nedeniyle yapacağı açıklamalar önemliydi.

Ukrayna Savaşı’nın kritik bir aşamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, bugün Antalya’da bir araya gelecekler. Ukrayna Savaşı’nın başlamasından sonra dışişleri bakanları seviyesindeki ilk toplantı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının önemine işaret etti. Kalıcı ateşkese kapı aralamasını temenni ettiğini söyledi. Zaten üçlü toplantıya Erdoğan’ın Putin’den talebi üzerine karar verildi. Zaten dün de Kremlin’den güçlü bir destek geldi. Peskov, “Bu düzeydeki toplantı, Rusya-Ukrayna müzakere sürecinin çok önemli bir devamıdır” dedi.

Çavuşoğlu bir sonraki adımı işaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na toplantıya ilişkin beklentisini sordum. “Bakanlar düzeyinde ilk toplantı. Bir sonuç almak için çaba göstereceğiz ama önemli olan bu zeminin sağlanmasıydı. Bu sağlandı. Şimdi amacımız bu zeminin sonuç doğurması ve ileriye dönük daha önemli adımların atılmasına imkân sağlaması” dedi.

Çavuşoğlu, deneyimli bir Dışişleri Bakanı. O nedenle ihtiyatlıydı. Belirli adımların atılmasını sağlamak için bir çaba içindeydi.

“Asıl hedefimiz üç liderin bir araya gelmesini sağlamak. Cumhurbaşkanı’mız ile Putin ve Zelenski’nin üçlü toplantı yapmasını temin etmek” dedi.

Bu çok önemli bir nokta. Bugün Antalya’daki üç bakanın toplantısından olumlu bir hava yakalanırsa üç liderin toplantısı için zemin hazırlanmış olur. Neden olmasın.