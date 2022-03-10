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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 20 kişi yaralandı

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 20 kişi yaralandı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.

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Zonguldak'tan Batman'a giden S.K. (48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Hekimhan ilçesi Abdalboğan mevkisinde devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. (39) ile yolcular S.G. (18), N.A. (64), S.Ç. (55), S.D. (26), M.D. (65), S.Ş. (26), E.Ş. (3), M.M.T. (33), A.Y. (17), S.U. (33), D.K. (53), Y.Ş. (38), E.Y. (40), H.Ü. (64), M.Ç. (42), Y.K. (42), M.A. (44) ve M.Y. (34) yaralandı.

Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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