BİM ve A101'e ayçiçek yağı baskını! BİM fena yakalandı ayçiçek yağını depolamış

Ayçiçek yağını stoklayan A101 ve BİM zincir marketlerine baskınlar yapıldı. BİM'in bir deposunun ağzına kadar yağ dolu olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle ayçiçek yağı getiren Türk gemilerinin Karadeniz'de mahsur kaldığı haberleri piyasadaki fırsatçıları harekete geçirdi. BİM ve A101 zincir marketlerinin ayçiçek yağı stokladıklarına ilişkin vatandaşdan gelen ihbarlar neticesinde hemen her kentte şok baskınlar başladı. Dün A101'in depolarında Yudum marka yağlar ele geçirilirken bugün de BİM'in deposunda büyük bir ayçiçek yağı stoğu bulundu.

Gaziantep'te, toplam 574 markette 23 ekip ile stokçuluk denetimi yapan ekipler BİM'in deposunda raflarda olmayan ve stoklandığı tespit edilen 15 bin 416 litre ayçiçek yağı ele geçirdi.

Denetimler sonrası tarihi geçmiş ürün satan, kasa-reyon farkı ile ürün satan ve satıştan kaçarak stokçuluk yapan marketlere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

A101 marketlerinde de dün yapılan denetimlerde Yudum marka ayçiçek yağının raftan çekilip depolandığı ortaya çıkmıştı.