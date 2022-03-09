Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim getirecek gelişme! Karadeniz'deki yağ gemileri geliyor

TÜRKİYE'de ayçiçek yağı fiyatlarını Karadeniz'de savaş sebebiyle bekleyen gemiler artırmıştı. Rusya'da bulunan çok sayıda Türk gemilerinden dördü Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerde 6 bin 99 ton ayçiçek yağı bulunuyor.

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TÜRKİYE'ye taşıyan ve bir haftadan fazla süredir Karadeniz'de bekleyen gemiler nihayet yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklama şöyle :

-"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır".

Ayçiçek yağı stoğu başlamıştı



Türkiye'nin yağ dolu gemileri savaş sebebiyle gelemeyince iç piyasada ayçiçek yağı krizi olacağı söylentileri sebebiyle fiyatlar fırlamıştı. A101, BİM gibi zincir marketlerin raflardan ayçiçek yağını çekip stoklamaları da krizi büyütmüştü. Gemilerin yola çıkmasıyla birlikte ayçiçek yağı fiyatlarını artıran stokçuluk da bitmiş olacak.