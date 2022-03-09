BIST 2.043
DOLAR 14,65
EURO 16,25
ALTIN 933,26
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim getirecek gelişme! Karadeniz'deki yağ gemileri geliyor

Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim getirecek gelişme! Karadeniz'deki yağ gemileri geliyor

TÜRKİYE'de ayçiçek yağı fiyatlarını Karadeniz'de savaş sebebiyle bekleyen gemiler artırmıştı. Rusya'da bulunan çok sayıda Türk gemilerinden dördü Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerde 6 bin 99 ton ayçiçek yağı bulunuyor.

Abone ol

TÜRKİYE'ye taşıyan ve bir haftadan fazla süredir Karadeniz'de bekleyen gemiler nihayet yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklama şöyle :
-"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır".

Ayçiçek yağı stoğu başlamıştı


Türkiye'nin yağ dolu gemileri savaş sebebiyle gelemeyince iç piyasada ayçiçek yağı krizi olacağı söylentileri sebebiyle fiyatlar fırlamıştı. A101, BİM gibi zincir marketlerin raflardan ayçiçek yağını çekip stoklamaları da krizi büyütmüştü. Gemilerin yola çıkmasıyla birlikte ayçiçek yağı fiyatlarını artıran stokçuluk da bitmiş olacak. 

İlgili Haberler
Ayçiçek yağı BİM'in depoda çıktı A101 ayçiçek yağı faturasını çıkaramadı BİM ve A101'e ayçiçek yağı baskını! BİM fena yakalandı ayçiçek yağını depolamış 'Ayçiçek yağı fiyatı 1000 TL olsun' diyen Bahar Candan'a Seyhan Soylu bir bidon yağ döktü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Perşembe ve Cuma günü 20 santim kar yağacak Meteoroloji İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya
Foto Galeri Perşembe ve Cuma günü 20 santim kar yağacak Meteoroloji İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorine gelen zamlar iptal edildi! Bu gece artış olmayacak
Benzin ve motorine gelen zamlar iptal edildi! Bu gece artış olmayacak
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Şanlıurfa'da yaralanan polis tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Şanlıurfa'da yaralanan polis tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Türkiye 9 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi konuştu
Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi konuştu
Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hasta 2 ay sonra yaşamını yitirdi
Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hasta 2 ay sonra yaşamını yitirdi
Rusya çocuk hastanesini vurdu! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy isyan etti: Cinayetleri durdurun
Rusya çocuk hastanesini vurdu! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy isyan etti: Cinayetleri durdurun
İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem; Enerjide işbirliği mesajı
İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem; Enerjide işbirliği mesajı
Ambargo sonrası petrol için korkutan tahmin! 170 dolara çıkabilir
Ambargo sonrası petrol için korkutan tahmin! 170 dolara çıkabilir
ABD'den kritik hata! Yaptırım stratejisi Putin'i devirebilir mi?
ABD'den kritik hata! Yaptırım stratejisi Putin'i devirebilir mi?