Putin'in açıklaması bir sinyal mi? Ukrayna'nın başkenti Kiev için korkulan oluyor

Askeri uzmanlar Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal etmek için gönderdiği konvoydaki teknik aksaklıkları çözdüğünü ve birliklerin birkaç gün içinde Kiev'e ulaşabileceğini iddia ediyor. Analistler Kiev için önümüzdeki birkaç günün kritik olduğuna dikkat çekerken ABD Merkezi İstihbarat Direktörü (CIA) William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürülen sivillerin sayısıyla ilgili herhangi bir endişe duymadan çatışmayı tırmandırma olasılığının yüksek olduğunu öne sürüyor.

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RUSYA'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirmek için gönderdiği devasa konvoy teknik arızalar ve aksiliklerden dolayı kuzeybatı yollarında mahsur kalmış ve araçların ilerleyişi bir süre durmuştu. Ancak bazı askeri analistler Rusya'nın yavaş yavaş lojistik sorunlarının üstesinden geldiğine ve Kiev saldırısının birkaç gün içinde başlayabileceğine inanıyor.

Washington merkezli düşünce kuruluşu olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü', Rus kuvvetlerinin Kiev'in doğu, kuzeybatı ve batı eteklerinde yoğunlaştığını ve 24-96 saat arasında başkente saldırı için geleceklerini duyurdu. Düşünce kuruluşu gerçekleşmesi beklenen saldırının akıbetinin Rus birliklerinin ne kadar etkili bir şekilde 'yeniden ikmal, yeniden organize ve plan yapabildiğine' bağlı olacağını belirtti.

"Kiev için önümüzdeki birkaç gün kritik" Savaşın başından beri en etkili şekilde korunan şehirlerden biri olan Kiev için önümüzdeki birkaç gün kritik olabilir. Savaş uzmanı Nick Reynolds, Rus ordusunun lojistik sorunlarını çözemese bile en azından işgalci güçlerin bir kısmını Kiev'e gönderebileceğine inandığını söyledi. Reynolds, "Burada asıl önemli nokta kafası karışmış, bir kargaşa içinde boğulan Rus birliklerinin Kiev kuşatmasını tamamlamaya çalışmak için yeterince iyi durumda olup olmayacağı" dedi.

"Putin'in kaybetmeyi göze alamayacağı bir savaş"

ABD Merkezi İstihbarat Direktörü (CIA) William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmayı 'kaybetmeyi göze alamayacağı bir savaş' olarak gördüğüne inanıyor ve bu nedenle öldürülen sivillerin sayısıyla ilgili herhangi bir endişe duymadan çatışmayı tırmandırma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü. Burns, Putin'in işgali Ukrayna'nın zayıf olduğu, Avrupalı ​​müttefiklerin riskten kaçındığı ve çatışmanın başarılı olacağına dair bir dizi varsayıma dayanarak başlattığını söyledi. William Burns, yaptığı açıklamada, "Putin, ordusunun minimum maliyetle hızlı ve kesin bir zafer kazanabileceğini inanıyor. Bu onun için derin bir kişisel inanç meselesi. Yıllardır bu hırs içinde yanıp tutuşuyor" dedi.

"Aksiliklerden dolayı vazgeçme ihtimali çok düşük"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines ise Putin'in Rus ordusunun Ukrayna'da karşılaştığı aksiliklerden dolayı cayma olasılığının düşük olduğunu vurguladı ve Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engellemek için yürüttüğü kampanyayı ikiye katladığını söyledi. Haines, Putin'in geçen hafta nükleer kuvvetlerinin hazırlık durumunu yükselttiği açıklamasının 'çok olağandışı' olduğunu ve bunun ABD'ye yönelik acil bir tehditten ziyade mesajlaşma olabileceğini belirtirken, "Putin'in NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya karışmasını engellemeye çalıştığının sinyallerini verdiğini düşünüyoruz. Açıklamayı yapmaktaki ana amacı buydu. Putin, muhtemelen Rusya'nın Ukrayna'yı askeri olarak yenebileceğinden emin. Batı desteğinin dengeyi bozmasını ve NATO'nun çatışmaya girmesini önlemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

(HÜRRİYET)