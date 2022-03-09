Sultan Mesud Kuruluş Osman tarihte nasıl öldü, kimdir? Sultan Mesud kim öldürdü?

ATV'nin tarih kokan sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 85. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölüme Osman Bey ve Sultan Mesud arasındaki restleşme damga vuracak. Osman Bey Sultan Mesud ile olan köprüleri yıkar. Peki Kuruluş Osman'da Sultan Mesud'u kim oynuyor, tarihte Sultan Mesud, 2. Mesut nasıl öldü?

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ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 85. yeni bölümü ile ekrana gelecek. İlgiyle izlenirken bazı karakterlerin tarihteki yeri ve önemi merak konusu oluyor. Yeni bölüme Osman Bey ve Sultan Mesud arasındaki restleşme damga vuracak. Osman Bey Sultan Mesud ile olan köprüleri yıkar. Peki Kuruluş Osman'da Sultan Mesud'u kim oynuyor, tarihte Sultan Mesud, 2. Mesut nasıl öldü?

Kuruluş Osman 85. bölüm özeti:

Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

Osman Bey Sultan Mesud'la köprüleri atıyor

Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

Umur Bey'i kim ve neden öldürüyor

Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?

Sultan 2. Mesud kimdir:

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanıdır ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

Babası Kırım’da bulunduğu sırada Gıyâseddin Mesud’u kendine veliaht seçmiş ve ölürken naaşının Konya Alâeddin Camii avlusunda bulunan atalarının türbesine (kümbedhâne) defnedilmesini vasiyet etmiştir.

Abaka Han’ın ölümünden sonra yerine geçen Ahmed Teküder, Anadolu Selçuklu topraklarını onunla III. Gıyâseddin Keyhusrev (1266-1284) arasında paylaştırdı (680/1282). Ancak III. Gıyâseddin Keyhusrev müşterek saltanata razı olmadı ve Moğollar’ın Anadolu valisi Kongurtay ile Vezîr Sâhib Ata Fahreddin Ali’yi yanına alarak Ahmed Teküder ile görüşmek üzere yola çıktı.

Tebriz’den Anadolu’ya sultan olarak dönen Gıyâseddin Mesud önce Kayseri’de, ardından Konya’da tahta çıktı (683/1284). II. Mesud’un tahta çıktığı ve III. Keyhusrev’in öldürüldüğü tarihle ilgili farklı rivayetler de vardır (Turan, s. 582-583).

Şener Savaş kimdir: Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştır.

Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş akabinde birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.