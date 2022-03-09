197 lira indirim getirecek formül 10 Mart'ta motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam

10 Mart 2022 itibariyle benzin ve motorine bugüne kadar ki en büyük zam geldi. Motorin zammı çok kallavi oldu. Motorinin litresine gelen zam tam 2 lira 25 kuruş. Benzinin litresi de 79 kuruş zamlandı. Hükümete KDV'yi indir çağrıları sürerken, KDV indiriminin vatandaşa 1 depoda 197 lira indirim getireceği belirtiliyor...

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Rusya-Ukrayna savaşı ve Rus petrolüne ambargo kararlarının ardından ham petrol fiyatları 130 doları da aştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) petrol fiyatlarına gelen zammı 'Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi' diyerek duyurdu. EPGİS'in verdiği bilgiye göre 1-8 Mart tarihleri Motorin +398 USD/TON Benzin +256 USD/TON artış gösterdi. Küresel artışın yanında dolar kurundaki yükseliş de eklenince Türkiye'de akaryakıta her gün zam gelmeye başladı.

En büyük zam bu...

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.

Motorin 22 lirayı aştı

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak. Zamlı tarife 10 Mart perşembe itibariyle uygulanacak.

Mart ayı içerisinde üst üste 8 zam

Motorin dün 1.59, benzinde 1,07 kuruş zamlanmıştı. Akaryakıt fiyatlarına 2 Mart Çarşamba gününden bu yana her gün zam gelmesi araç sahiplerinin bütçesini sarstı. Bugün yapılacak zamla birlikte akaryakıta üst üste 8. kez zam yapılmış oldu.

Mart'ın ilk haftasında benzin ve mazota hangi zamlar geldi? Benzine 3 Mart’ta 88 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 5 Mart’ta 69 kuruş, 7 Mart'ta 57 kuruş, 8 Mart'ta ise 1 lira 7 kuruş zam geldi. Motorine ise 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 5 Mart’ta 84 kuruş, 7 Mart’ta 1 lira 44 kuruş, 8 Mart'ta ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

Zam geldikçe devletin KDV geliri artıyor

Devlet 6 ay önceki fiyatlar üzerinden litre başına LPG'den 79 kuruş, motorinden 1.10 lira, benzinden de 1.18 lira KDV tahsil ediyordu. Bugün ise her bir litrede devletin KDV geliri LPG'de 1.62 TL, benzinde 3.10 TL, motorinde 3.47 liraya çıktı. Yüzde 18'lik KDV oranı değişmese de zam geldikçe matrah büyüdüğü için KDV geliri artıyor.

Bir depoda KDV 208 liraya çıktı

Litre başına KDV artışı 2 lira civarında görünse de depoda çok büyük farklar oluşuyor. 6 ay önce dizel aracının deposunu dolduran vatandaş devlete 66 TL KDV öderken, bugün aynı depoyu doldurabilirse 208 lira KDV ödeyecek.

Devletin kazancı 6 milyar lira

Geçen yıl aylık ortalama yaklaşık 2.2 milyon ton motorin, 252.7 milyon ton benzin ve 480 milyon litre otogaz tüketildi. Ortalama tüketim üzerinden yapılan hesapla Eylül 2021'de devlet aylık 3.1 milyar TL KDV geliri elde ederken, zamlar sayesinde bu ayki gelir 9.2 milyar liraya çıkacak. Vatandaşın cebinden çıkan 6.1 milyar lira devlete akacak.