Hadi Özışık: Benzin ve mazot 50 lira olsun hiç değilse her gün psikolojimiz bozulmaz!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM’de yaptığı “Türkiye benzin ve mazotun en ucuz satın alınabildiği ülke” diye konuştu…

Zamlar TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuların görüşüldüğü anlarda ele alındı. Grup başkanvekilleri, akaryakıt zamlarına ve gündemdeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, enflasyonun 2002 öncesindeki kriz dönemlerinde yüzde 110'u aştığını hatırlatarak enflasyonu 2005 yılında tek haneli rakamlara düşürdüklerini söyledi. Küresel krizin yaşandığı 2008 yılında enflasyonu tek haneli rakamlarda tutmayı başardıklarını anlatan Özkan, 2012 yılında IMF'ye borcun tamamen kapandığını kaydetti.

Türkiye'nin en düşük fiyatla benzin ve mazotun satın alınabildiği bir ülke olduğunu ifade eden Özkan, "Küresel enflasyon ve bölgesel krizler, Ukrayna-Rusya arasındaki krizin önümüzdeki dönemde getireceği riskler de ortadadır. Bu anlamda, Türkiye olarak bu kadar saldırıya, riske rağmen, nisan ayından itibaren enflasyonun hızla gerileyerek gençlerimizin, çiftçimizin, sanayicimizin, üreticimizin çok daha fazla refah, çok daha fazla milli gelirden pay aldıkları bir dönemi yaşayacağız. Sanayicilerimize, esnafımıza, çiftçimize şunun da müjdesini verelim: İnşallah, 2023 yılına girerken tek haneli enflasyon rakamına ulaşan dünyada ender birkaç ülkeden birisi olacağız." ifadelerini kullandı.