Müge Anlı'dan canlı yayında bomba 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın canlı yayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı... Sosyal medyada hem viral oldu hem ayakta alkışlandı!

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen programın açılışında yaptığı konuşması ile sosyal medyada viral oldu.

Hemcinslerine seslenen ve güçlü olmaları yönünde mesaj veren Müge Anlı'nın konuşması, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.