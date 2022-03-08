Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı

Rusya Ukrayna'ya bomba yağdırırken sığınakta keman çaldı! O anlar sosyal medyada olay oldu

Emine Şenlikoğlu'nun 2023 kehaneti olay oldu! Atatürk ve İsmet İnönü sözleri tepki çekti

İstanbul'da köprü geçiş ücreti ödememek için öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı