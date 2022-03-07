Cübbeli Ahmet Hoca tarım politikalarını topa tuttu! Bir ekmek krizi çıksa ne olur bu millet!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tarım politikaları nedeniyle iktidara 'Yazıklar olsun" deyip ekledi: "Benzine zam gelecek dediler, herkes benzincilerde kuyruk oldu. Bir de ekmek, buğday lafı çıksa ne olur bu millet ben bilmiyorum."

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bu kez Rusya ve Ukrayna krizi üzerinden AK Parti iktidarını eleştirdi. Türkiye’nin yüzde 80 buğdayının Rusya ve Ukrayna’dan geldiğini belirten Cübbeli, benzin ve ayçiçek yağı kuyruklarını hatırlatarak şunları söyledi

Bir de ekmek, buğday lafı çıksa ne olur bu millet bilmiyorum!

"Şimdi Türkiye’nin yüzde 80 buğdayı maalesef Rusya ve Ukrayna’dan geliyor. Bu zaten çok büyük tehlikedir. Görmüyor musunuz en ufak bir şey de hücum ediyorlar ortalığa. Benzine zam gelecek dediler, herkes benzincilerde kuyruk oldu. Bir de ekmek, buğday lafı çıksa ne olur bu millet ben bilmiyorum."

Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza

"Bir Konya ovasında çıkan buğday bütün dünyaya yetecekken maalesef Konya ovası bata bata gidiyorsa yazıklar olsun bizim tarım politikamıza…"

'Paramız var ki ithal ediyoruz' çıkışı

İstifa eden eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu ‘Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz’ diyenlere karşı şunu söylüyorum, Türkiye’de para var ki ithalat yapabiliyor" sözlerini hatırlatan Cübbeli AHmet Hoca, "Paramız var ithal ediyorsun ama bir savaş çıktığı zaman paran da para etmiyor" dedi.