Dolar 15 lira altın 1000 lira mı olacak İslam Memiş altın ve dolar normal değil her an...

7 Mart 2022 pazartesi gününe altının gramı hızlı bir yükselişle girdi. Saat 9.30'da 910 lirayı aşan gram altın öğle saatlerine gelindiğinde 920 lira eşiğine dayandı. Gram altının fiyatının yeniden binli rakamları görmesi ihtimal dahilinde olabilir. Dolar kuru da 15 liraya doğru yol alıyor. Geçen hafta 14 liranının üstüne çıkan dolar kuru düşüş değil yükseliş eğilimindi. Peki dolar kuru 15 lirayı altın 1000 lirayı bulur mu? Özellikle altının gram fiyatındaki bu ani fırlayışın sebebi ne? Altın ve dolar almak bu rakamlardan akıllıca olur mu? İslam Memiş ani yükselişin perde arkasına dikkat çekip önemli uyarılar yaptı. İşte altın için çok önemli olan o uyarılar ve piyasalardaki son rakamlar.