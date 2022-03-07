Dolar 15 lira altın 1000 lira mı olacak İslam Memiş altın ve dolar normal değil her an...
Bugün dolar kuru 14.34 lirayı , gram altın 920 lirayı test ediyor. Altın fiyatları bu yükselişi sürdürürse kısa sürede 1000 lirayı görebilir. Peki neler oluyor dolar 15 lirayı altın bin lirayı geçer mi? Para ve altın uzmanı İslam Memiş 'manipülasyon var' deyip herkesi uyardı. Altın ve dolara yönelmeden önce dediklerine kulak verin.
7 Mart 2022 pazartesi gününe altının gramı hızlı bir yükselişle girdi. Saat 9.30'da 910 lirayı aşan gram altın öğle saatlerine gelindiğinde 920 lira eşiğine dayandı. Gram altının fiyatının yeniden binli rakamları görmesi ihtimal dahilinde olabilir. Dolar kuru da 15 liraya doğru yol alıyor. Geçen hafta 14 liranının üstüne çıkan dolar kuru düşüş değil yükseliş eğilimindi. Peki dolar kuru 15 lirayı altın 1000 lirayı bulur mu? Özellikle altının gram fiyatındaki bu ani fırlayışın sebebi ne? Altın ve dolar almak bu rakamlardan akıllıca olur mu? İslam Memiş ani yükselişin perde arkasına dikkat çekip önemli uyarılar yaptı. İşte altın için çok önemli olan o uyarılar ve piyasalardaki son rakamlar.
Altın fiyatları : Gram altın hızlı yükselişine devam ediyor. Geçen haftayı 900 liranın altında kapatan altın fiyatları 7 Mart 2022 itibariyle aniden fırladı. Gram altının fiyatı saat 12.30 itibariyle 919 lira seviyelerinde. Zaman zaman 920 liranın üstünü gören gram altın yükselişini sürdürme eğiliminde. Çeyrek altın 1.503, yarım altın 3.007, cumhuriyet altını 5.997
Dolar ve euroda son durum: Geçen haftayı 14,20'nin üzerinde kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 14,25-14,26 düzeyinde değerleniyor. Yükselişini sürdüren dolar kuru 15'li seviyeleri görebilir. Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle 15,52'den işlem görüyor.
Altın kimsenin öngöremediği zaman ve fiyatta yükseldi : Ons altının 2.000 doları, ons gümüşün 26 doyarı, petrolün de 140 doları görmesinin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi. "Altın ve gümüş beklenen önce yükselirken petrol, kimsenin öngöremediği zaman ve fiyatta yükseldi" diyen İslam Memiş, sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu: