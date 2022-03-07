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'Telefitne' Merdan Yanardağ hasta!

Berat Albayrak’ı yediler, şimdi de damat Selçuk Bayraktar’a göz diktiler. Milli kahramanımız Selçuk Bayraktar’ı SİHA ve İHA’larla hedef aldılar.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamadı, “Erdoğan ailesi Türk savunma sistemini ele geçirmeye çalışıyor” dedi. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu, 2012 yılında yaptığı bir konuşmada, “Bizim SİHA ve İHA’larımız neden yok” diye şikayet ediyordu. - İnsansız hava araçları tespit ettiler, gittiler bombaladılar. Ağır silahlarla geliyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Etrafı sarıyorlar, ateş ediyorlar, ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar. E biz sormayacak mıyız “Arkadaş senin bu insansız hava araçların ne oldu? Sana istihbarat verilmedi mi, ne oldu bunlar böyle oldu?" Kılıçdaroğlu'nun sorusunun muhatabı Erdoğan’dı, ama cevap CHP milletvekili Sezgin Tanrukulu’ndan geliyordu.

O da şikayet ediyordu; SİHA’ların terörü ve teröristleri yok etmesinden yakınıyordu: -İnsansız hava… İnsansız ama silahlı… SİHA dedikleri araçla işbirlikçi olarak adlandırılan yurttaşlarımızın idam cezasından daha öte bir ceza ile bomba ile öldürüldüğünü görüyoruz. Eskiden Jitem vardı, insanları takip ederdi, işte vururdu ensesinden falan… Ama bir insandı o yani sonuçta Jitem. Şimdi aynı görevi silahlı insansız hava araçları SİHA’lar yapıyor.

2012 yılında Tayyip Erdoğan’ı “Arkadaş senin insansız hava araçlarına ne oldu, ağır silahlarla geliyorlar, hazırlık yapıyorlar, etrafı sarıyorlar, ateş ediyorlar ve ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar” sözleriyle eleştiren, yani “SİHA’larımız niye yok” diyen Kemal Kılıçdaroğlu bakın 2017 yılında ne diyor: Çelişkiler yumağı… Önce “SİHA’larımız nerede, niye yok”dedi, sonra “Erdoğan ailesi Türkiye’nin savunma sistemini ele geçirmek istiyor” iddiasında bulundu. En son, Sezgin Tanrıkulu’nun “SİHA’lar teröristleri niye öldürüyor?” sözlerine sahip çıktı… Üstelik Sezgin Tanrıkulu’ndan daha hızlı çıktı ve “Teröre destek vermiş olabilirler, terörist olabilirler, SİHA’lar onları neden bombalıyor” dedi…

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