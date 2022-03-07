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Bursa'da trafikte dehşet anları belinden çıkardığı satırla saldırdı

İhlas Haber Ajansı

Bursa’da otomobil sürücüsü, trafikte lambaları kapalı şekilde seyreden motosiklet sürücüsünü ’’lambalarını açar mısın?’’ diyerek uyardı. Kendisinin uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, uyaran kişiye belinde taşıdığı satırla saldırdı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte otomobili ile seyreden İsmail D. (49), ışıkları kapalı şekilde seyreden motosikleti görünce sürücüsüne ’’lambalarını yakar mısın?’’ dedi. Kendisini uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, İsmail D.’nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.’ye doğru saldırdı. Bu anlarda İsmail D. neye uğradığını şaşırırken şüpheli motosiklet sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek hızlıca uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar şaşkın gözlerle olan biteni izlerken bu anlar bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

"Bir adım önde olsam belki de ölecektim"
Satırlı saldırıya uğrayan İsmail D. şunları söyledi, ’’ Markete alışveriş yapmaya geldim. Arabamı da şuraya çektim. O sırada arkamdan gelen motosiklet sürücüsüne dedim ki ’’kardeşim lambalarını yakar mısın?’’ dediğim tek şey bu. Şahısta hemen belinde satırı çıkardı. Satırla bana doğru gelerek sallamaya başladı. O satırla bana saldırmaya çalışırken bende bak işine kardeşim dedim. O anda geri kaçtım. Sebebi de burası bir market ve insanlar var. Ben de ona karşılık versem olayların daha çok büyüyeceğini düşündüm. O yüzden sağduyulu davrandım. Bir adım önde olsam belki de ölecektim. Böyle insanların sokakta satırlarla gezmesi hiç hoş değil. Şehrin göbeğinde belinde satır, cebinde bıçak, belinde silah var. Şehrin göbeğinde satır çekiyorsun ve elini kolunu sallayarak geziyorsun. Bunların biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum’’ dedi.

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