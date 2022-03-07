Ukrayna Bayraktar SİHA’larına şarkı besteledi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Rus saldırılarına karşı Ukrayna’nın elini güçlendiren Bayraktar SİHA’larına yönelik yeni şarkı bestelendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi 12. gün de devam ediyor… Başkent Kiev başta olmak üzere, birçok bölgeden patlama ve siren sesleri yükseliyor. Halkın Rus askerlerine karşı sivil direnişi sürerken, Bayraktar TB-2 insansız hava araçları da mücadelenin seyrini değiştiriyor. Birçok bölgede tespit edilen Rus güçleri, Bayraktar sayesinde tespit edilip imha ediliyor. Ülkede Bayraktar’a büyük önem verilirken, adına bir şarkı da yazıldı.