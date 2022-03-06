Irpin'de siviller tahliye edilirken patlama anı görüntülendi! Dehşet dolu anlar

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı tahliyeler esnasında da devam ediyor. Irpin şehrinde köprü etrafında tahliye için toplanan sivillerin birkaç metre uzağında patlama meydan geldi. Saldırı anı tahliyeleri takip eden AA ekibi tarafından görüntülendi.

Ukrayna güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin’de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.

Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev’e geçmeye çabalıyor.



Ukrayna güçleri, İrpinlileri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Buradan tahliye edilenler yakındaki bölgeden Kiev’e taşınıyor.

Çatışmalardan kaçarak Kiev yakınlarına gelen İvan Kaşirskiy, AA muhabirine İrpin’de durumun oldukça kötü olduğunu belirtti.

Kaşirskiy​​​​​​​, Ukrayna güçlerinin yardımıyla tahliye edildiğini belirterek, "Ne elektriğimiz var ne suyumuz. Telefon haftaları çalışmıyor. Eşyalarımızı alarak köprüden geçtik." dedi.

İrpin’de zor günler geçirdiklerini dile getiren Kaşirskiy​​​​​​​, "Evimizin olduğu bölgede herhangi bir askeri bölge yok ama bombalar düşüyor. Bu gece uyumadık. Şiddetli patlamalar vardı, koridorda durduk, durum çok berbattı." diye konuştu.

Kaşirskiy​​​​​​​, annesi ve bazı akrabalarının Polonya’ya geçtiğini, kendisinin de​​​​​ birkaç gün Kiev’de kalıp duruma göre ne yapacağına karar vereceğini kaydetti.