BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
MEDYA

Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı

Yalnız Kurt dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalnız Kurt'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yalnız Kurt 11 Mart 2022 Cuma akşamı ATV'de...

Osman Sınav imzalı ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın yaptığı, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti
Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti
İstanbul'a kar geri dönüyor! Hava bir anda soğuyacak
İstanbul'a kar geri dönüyor! Hava bir anda soğuyacak
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu!
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu!
Marcao: Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor
Marcao: Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor
Domenec Torrent: İlk 20 dakikada maçı kaybettik
Domenec Torrent: İlk 20 dakikada maçı kaybettik
Akaryakıt fiyatları yükseldi! Depoda 200 lira fark oluştu
Akaryakıt fiyatları yükseldi! Depoda 200 lira fark oluştu
Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
Türkiye 5 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 5 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu