Rus yanlısı Ukrayna milletvetili casusluktan yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Elektronik aletler bizi doyurmuyor

'Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye' diyen AK Partili Cahit Özkan olay oldu!

'Benzin ve motorini 20 TL yapın rahat edin'! Mustafa Sarıgül bu kez de pompayı tokatladı