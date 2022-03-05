Rus yanlısı Ukrayna milletvetili casusluktan yakalandı
Rus yanlılısı Ukrayna Milletvekili Nestor Sufriç, askeri pozisyonları fotoğrafladığı ve Rus güçlerine gönderdiği sırada suçüstü yakalandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırının 10. gününe girilirken, Ukraynalı bir milletvekili casusluk yaparken yakalandı.
Rusya yanlısı olarak da bilinen Nestor Sufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya’ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.