Rusya Ukrayna savaşının nedeni Batı! 2015'teki video

ABD’nin etkili siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'ın 2015 yılı konuşması yeniden gündemde.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken savaşın nedenleri, haklı, haksız ve tetikleyicilerine ilişkin de çok sayıda tespitin ortaya saçıldığı bir süreç yaşanıyor.

Bilgi kirliliğinin de had safhaya çıktığı savaş günlerine 2015'ten ışık tutacak bir veri paylaşıldı.

ABD’nin etkili siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'ın 2015 yılı konuşmasında Ukrayna'nın ABD başta olmak üzere batı ülkeleri tarafından acı bir sona doğru itildiğini, adeta kandırılarak Rusya'nın kucağına atıldığını anlattığı konuşması ortaya çıktı.

Mearsheimer yıllar önce yaptığı konuşmasında Batının Ukrayna'yı bugünkü acı tabloyu yaşayacağı bir sona doğru ittiğini adeta bugün yaşananları görürcesine anlatıyor.