Tarım Bakanı Vahit Kirişçi koltuğu devraldı ilk açıklama: Tarımı ihmal edenler çok oldu!

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı.

Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan çiçeği burnunda bakan Vahit Kirişçi, sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhmal edenler çok oldu Tarım Bakanlığının bugünkü haliyle neredeyse dokunmadığı bir alan bulunmadığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Küresel iklim değişikliğinin güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar hayati öneme haiz olduğu, vazgeçilmez bir sektör olduğunu hepimiz görmüş olduk. Maalesef çok önceleri 'Ya bu ülke bunları üretmese de olur, bunlar ithal edilebilir ve ithal edildiğinde de bunun mali tutarı şu olur' deyip tarımı ihmal edenler bu ülkede çok oldu" dedi.

Kirişçi, "stratejik" kavramının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Eğer bir şeye stratejik diyorsanız aynı zamanda onun vazgeçilmezliğinden de söz etmiş olursunuz. Vazgeçilmez ve stratejik olan birşeyi de mutlak suretle bulunurlukla eşleştirmemiz lazım. Yani birşeye stratejik ve vazgeçilmez diyeceksiniz ama bulunulurluk konusunda eksiğimiz, noksanımız..." diyerek olası risklere dikkat çekti.

Su zengini gibi hareket ediyoruz

Tarımsal sulama konusunda da açıklamalarda bulunan Kirişçi, "Türkiye su zengini bir ülke değil ama su zenginiymiş gibi hareket eden bir halimiz var. Dolayısıyla hükümetimizin sulama sistemleri konusunda bu zamana kadar uygulanan politikalar daha da geliştirilmeli ve güçlendirilmeli" diye konuştu.

İngiltere'de doktarısını yaptığı 1990 yılında toprak dinamiği konusunda çalışırken danışmanların o dönemde otonom araçlara odaklanmasını istediklerinden bahseden Kirişçi, bugün gelinen noktada artık tarımda teknoloji kullanımının her geçen gün yaygınlaştığından bahsetti. Kirişçi, "Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz lazım" açıklamasında bulundu.

Gurur ve kibirden Rabbimize sığınırız

Vahit Kirişçi, konuşmasını sonlandırıken, "Tarım ve Orman konusunda hizmetlerin en yücesini, standartların en üstünü mutlaka kendi sektörümüzde inşallah uygulayacağız. Gururdan ve kibirden rabbimize sığınırız. Bunların hepsinin geçici olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayız. Şayet aklımızdan çıkardığımız bir gün olursa da buradaki hazirunun ve basın mensubu arkadaşlarımızın da hatırlatmasını isteriz. Bu ülkenin her şeyi var" dedi.

Konuşmaların ardından Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı görebini Vahit Kirişçi'ye devretti.