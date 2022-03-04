BIST 2.009
DOLAR 14,21
EURO 15,62
ALTIN 888,64
GÜNCEL

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi koltuğu devraldı ilk açıklama: Tarımı ihmal edenler çok oldu!

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı.

Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan çiçeği burnunda bakan Vahit Kirişçi, sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhmal edenler çok oldu

Tarım Bakanlığının bugünkü haliyle neredeyse dokunmadığı bir alan bulunmadığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Küresel iklim değişikliğinin güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar hayati öneme haiz olduğu, vazgeçilmez bir sektör olduğunu hepimiz görmüş olduk. Maalesef çok önceleri 'Ya bu ülke bunları üretmese de olur, bunlar ithal edilebilir ve ithal edildiğinde de bunun mali tutarı şu olur' deyip tarımı ihmal edenler bu ülkede çok oldu" dedi.

Kirişçi, "stratejik" kavramının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Eğer bir şeye stratejik diyorsanız aynı zamanda onun vazgeçilmezliğinden de söz etmiş olursunuz. Vazgeçilmez ve stratejik olan birşeyi de mutlak suretle bulunurlukla eşleştirmemiz lazım. Yani birşeye stratejik ve vazgeçilmez diyeceksiniz ama bulunulurluk konusunda eksiğimiz, noksanımız..." diyerek olası risklere dikkat çekti.

Su zengini gibi hareket ediyoruz
Tarımsal sulama konusunda da açıklamalarda bulunan Kirişçi, "Türkiye su zengini bir ülke değil ama su zenginiymiş gibi hareket eden bir halimiz var. Dolayısıyla hükümetimizin sulama sistemleri konusunda bu zamana kadar uygulanan politikalar daha da geliştirilmeli ve güçlendirilmeli" diye konuştu.

İngiltere'de doktarısını yaptığı 1990 yılında toprak dinamiği konusunda çalışırken danışmanların o dönemde otonom araçlara odaklanmasını istediklerinden bahseden Kirişçi, bugün gelinen noktada artık tarımda teknoloji kullanımının her geçen gün yaygınlaştığından bahsetti. Kirişçi, "Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz lazım" açıklamasında bulundu.

Gurur ve kibirden Rabbimize sığınırız
Vahit Kirişçi, konuşmasını sonlandırıken, "Tarım ve Orman konusunda hizmetlerin en yücesini, standartların en üstünü mutlaka kendi sektörümüzde inşallah uygulayacağız. Gururdan ve kibirden rabbimize sığınırız. Bunların hepsinin geçici olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayız. Şayet aklımızdan çıkardığımız bir gün olursa da buradaki hazirunun ve basın mensubu arkadaşlarımızın da hatırlatmasını isteriz. Bu ülkenin her şeyi var" dedi.

Konuşmaların ardından Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı görebini Vahit Kirişçi'ye devretti.

Vahit Kirişçi

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ethem Sancak'tan skandal sözler! NATO üyeliği Türkiye'nin ayıbı SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk!
Ethem Sancak'tan skandal sözler! NATO üyeliği Türkiye'nin ayıbı SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk!
'Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye' diyen AK Partili Cahit Özkan olay oldu!
'Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye' diyen AK Partili Cahit Özkan olay oldu!
Tokat'tan acı haber! Asker taşıyan araç devrildi bir şehit 3 yaralı
Tokat'tan acı haber! Asker taşıyan araç devrildi bir şehit 3 yaralı
Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan Ukraynalılar Putin'e demediğini bırakmadı: Ölmeni diliyorum
Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan Ukraynalılar Putin'e demediğini bırakmadı: Ölmeni diliyorum
Ortaköy’de otelin 7. katından düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı
Ortaköy’de otelin 7. katından düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı
Ankara’da karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı! Baygın halde kurtarıldı
Ankara’da karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı! Baygın halde kurtarıldı
Rusya vuruyor can kayıpları yükseliyor! Rusya Ukrayna savaşından korkunç görüntüler
Rusya vuruyor can kayıpları yükseliyor! Rusya Ukrayna savaşından korkunç görüntüler
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı dünya diken üstünde! Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı dünya diken üstünde! Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı! Ukrayna lideri Zelenskiy: Patlarsa Avrupa’nın sonu olur
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı! Ukrayna lideri Zelenskiy: Patlarsa Avrupa’nın sonu olur
Mahkum 13. bölüm fragmanı
Mahkum 13. bölüm fragmanı