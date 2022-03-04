Akrep Nalan vefat etti Bodrum'daki komşuları ölüm haberiyle yasa boğuldu

Akrep Nalan ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Bodrum'da yaşayan Füsun Nalan Açın geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bodrum'daki komşuları Akrep Nalan'ın son halini anlattı.

Şarkılarıyla ve oyunculuğuyla başarılı işlere imza atan Akrep Nalan Bodrum'da hayatını kaybetti. Akrep Nalan'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Akrep Nalan'ın ölüm nedeni merak ediliyor... Bir süredir ekranlardan uzak olan Akrep Nalan'ın ölüm haberini ise menajeri Özgür Aras, sosyal medya hesabından duyurdu.

Cenazesi evinden alınarak morga götürüldü: Muğla’nın Bodrum ilçesinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan’ın cenazesi, evinden alınarak morga götürüldü.





Akrep Nalan’ın 13 yıllık komşusu Özlem Orpak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Nalan ablamın solunum yetmezliği sorunu vardı. Akciğerlerinde buzlanma vardı. Pazartesi günü hastaneye yatacaktı. Solunum cihazı falan alındı kendisine. Ben karşı komşusuyum. Bakıcısı sabah bana geldi, dedi ki ‘ablam iyi değil’. Ben de geldim, kalp masajı yaptım. Fakat geç kalınmış oldu, ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediği de solunum yetmezliğinden dolayı vefat etmiştir. Biz 13 yıllık komşuyuz. Biz birbirini seven komşulardık.” dedi.



Acı haberi alan komşuları da eve geldi. Kimi komşuları gözyaşlarına hakim olamadı. Akrep Nalan’ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü.



Öte yandan ünlü sanatçının köpeği Lucy ise olan biteni uzaktan izledi.