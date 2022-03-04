BIST 2.023
DOLAR 14,13
EURO 15,62
ALTIN 881,32
GÜNCEL

Ortaköy’de otelin 7. katından düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL Ortaköy’de ünlü bir otelin 7. katından aşağı düşerek ölen 40 yaşındaki kadının dışarıda eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı. Kadının eşi ise ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Ortaköy’de dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kadın, ünlü bir otelin 7'nci katından beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen Ebru C. (40) hayatını kaybetmişti.

Mekan çıkışı eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı
Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemişti. Yapılan inceleme sonucunda kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür A. (35) gözaltına alınmıştı. Polis, çiftin geçtiğimiz 25 Şubat Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleştikleri belirlenmişti. Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol alan çiftin, birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenilmişti. O anlara ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kadının eşi adliyeye sevk edildi
Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada çiftin odaya girdiği esnada kadının altında etek olduğunu ancak düştükten sonra altında sadece külotlu çorap olduğu belirlemişti. Ayrıca kavga esnada otel odasından çıkan kadının eşi tarafından kısa süreli sürüklemeyle tekrardan odaya alındığı ve kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edilmişti. Çiftin 20 yaşlarında da bir çocukları olduğu belirlenirken, yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri olan kadının eşi emniyete götürülmüştü. Kadının eşi ise ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara’da karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı! Baygın halde kurtarıldı
Ankara’da karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı! Baygın halde kurtarıldı
Rusya vuruyor can kayıpları yükseliyor! Rusya Ukrayna savaşından korkunç görüntüler
Rusya vuruyor can kayıpları yükseliyor! Rusya Ukrayna savaşından korkunç görüntüler
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı! Ukrayna lideri Zelenskiy: Patlarsa Avrupa’nın sonu olur
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı! Ukrayna lideri Zelenskiy: Patlarsa Avrupa’nın sonu olur
Mahkum 13. bölüm fragmanı
Mahkum 13. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm fragmanı
Kemal Kılıçdaroğlu bir video daha paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu bir video daha paylaştı
Mahmut Özer'den bir atama müjdesi daha
Mahmut Özer'den bir atama müjdesi daha
Ukraynalı siviller Rus tankının önüne böyle çıktı video sosyal medyada viral oldu
Ukraynalı siviller Rus tankının önüne böyle çıktı video sosyal medyada viral oldu
Konya'da kaçan sürücüyü durdurmak isterken az daha canından oluyordu! İşte o anlar...
Konya'da kaçan sürücüyü durdurmak isterken az daha canından oluyordu! İşte o anlar...
Hadi Özışık: Bende Cübbeli Ahmet hoca gibi düşünüyorum!
Hadi Özışık: Bende Cübbeli Ahmet hoca gibi düşünüyorum!