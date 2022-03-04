Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı dünya diken üstünde! Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi

RUS askeri birliktelerinin saldırısı altındaki dAvrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya santral çevresindeki operasyonlarını durdurma çağrısı yaptı.

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.

Radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadı

Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığı duyuruldu. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, yangının santralin dışında çıktığını belirterek, üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, “Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı.”denildi.