Rusya Kiev'i bombaladı! ABD'li muhabir hayatının şokunu yaşadı: Bu da neydi böyle?

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'deki bombardıman kameralara yansıdı. ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında bölgedeki son gelişmeleri aktarırken kent yeniden bombaların hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki en önemli hedef olan başkent Kiev'e saldırılar artarak devam ediyor. ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayındayken Kiev'de yaşanan bombardıman kameralara takıldı. İnternette yayınlanan görüntülerde, dışişleri muhabiri Charlie D'Agata'nın yaşadığı şok da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ABD'li gazetecinin 'Bu da neydi böyle?' dediği duyuluyor. 'Bilmiyorum... şimşek gibiydi' sözlerinin duyulduğu anda ise ikinci bir patlama gerçekleşiyor.



Çekim ekibi patlamaların ardından siper alırken 'Bu çok yakındı' sözleri duyuluyor. Rusya, Kiev’e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu. Kiev'in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev'in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko saldırıya tepki göstererek, "Kiev'i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi" dedi.



Irkçı söylemi tarihi bir hata

Öte yandan Rusya, dün Kiev’deki televizyon kulesini hedef almış saldırıda 1’i gazeteci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Charlie D'Agata daha önce yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirmişti. D'Agata "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı. Muhabirin sözleri Twitter'da 1,5 milyondan fazla kez görüntülendi. Kullanıcılar D'Agata'nın ırkçı söylemini tarihi bir hata olarak yorumladı.



"Pişman olacağım bir şekilde konuştum"

Muhabir skandal yorumunun internette viral hale gelmesinden sonra geri adım atıp özür diledi ve “Pişman olacağım bir şekilde konuştum ve bunun için üzgünüm. Çatışmaları asla karşılaştırmamalıyız, her biri benzersizdir. Kötü bir kelime seçimi yaptım, özür dilerim.” dedi.



"Bunlar medeni beyaz insanlar, medeni olmayan kahverengi insanlar değil"

D'Agata'nın yorumuna medya dünyasından en sert tepki Chicago Sun-Times muhabiri Nader Issa'dan geldi. Issa "CBS News bugün doğrudan ırkçılık düdüğünü çaldı. Kelimelerini dikkatle seçtiği versiyon buysa, alternatifi şu olur: Bunlar medeni beyaz insanlar, medeni olmayan kahverengi insanlar değil." ifadelerini kullandı.