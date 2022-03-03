TELE 1'de Merdan Yanardağ'dan SİHA'lar için skandal sözler: Oyuncak gibi

Ukrayna'da da kullanılan daha önce Azerbaycan"ın Karabağ savaşının kaderini değiştirdiği Batı medyası tarafından da övgüyle söylenen Bayraktar yapımı SİHA'lar için Tele 1'de Merdan Yanardağ, tepki çeken eleştirilerde bulundu.

Bayraktar firmasının yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği, neredeyse bütün bir dünyanın savaşlarda "oyun değiştirici" gözüyle baktığı TB-2 SİHA'ları, muhalefeti rahatsız etmeye devam ediyor. Suriye, Libya ve Karabağ'da taktik ve operasyonel olarak önemli işler başaran TB-2'ler, son olarak Ukrayna'da Rus askerleri, Rus hava savunma sistemleri ve mühimmat konvoylarının korkulu rüyası oldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı pek çok videoda yaptığı operasyonların görüldüğü TB-2'ler hakkında Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ'dan skandal bir açıklama geldi.

Oyuncak gibi düşünün

Dr. Merdan Yanardağ canlı yayında İHA ve SİHA'lara oyuncak uçak benzetmesi yaparak: “Selçuk Bayraktar sayın AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHAlar ve SİHAlar Ukrayna’ya satılıyordu.” sözlerinde bulundu.