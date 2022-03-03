Ethem Sancak, Doğu Perinçek'in ekibiyle Rusya'ya gitti! Şule Perinçek de var

RUSYA'nın mansız destekçisi Doğu Perinçek, Rusya'ya bir heyet gönderdi. Eşi Şule Perinçek'in de olduğu Vatan Partisi heyetinde işadamı Ethem Sancak'ın da olması dikkat çekti. Perinçek dün, Rusya'nın Kırım işgalini Hz. Muhammed'in Uhud ve Bedir savaşlarına benzetmişti...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Moskova’ya yaptığı ziyarette iş insanı Ethem Sancak’ın da bulunduğunu söyledi. Rusya’ya açıktan destek verdiklerini belirten Perinçek, parti heyetinin de Moskova’ya ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Perinçek heyette ünlü iş insanı Ethem Sancak’ın da bulunduğunu belirtti. Rusya’nın Türkiye’nin tutumunu onaylamadığını ifade eden Perinçek şöyle konuştu:

“Bizim parti dün heyetimiz Moskova’ya gitti. Sayın Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Ethem Sancak’ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rusya’da Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüler. Rusya’nın Sayın Tayyip Erdoğan’ın tutumlarını vefalı bulmadığını söyleyebilirim.

Parti heyetinden aldığım bilgileri şimdi açıklamayacağım. İstanbul Ruslar için çok kıymetli. Türkiye’nin dostluğu da çok kıymetli. Niye İstanbul’u değil de Belarus’u seçiyor? Bu da Türkiye’ye bir mesaj. ‘Sen benim güvenimi sarstın’ diyor.”