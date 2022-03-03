BIST 2.019
DOLAR 14,13
EURO 15,70
ALTIN 879,13
GÜNCEL

Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filminin galasında Erik Dalı performansı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı ‘Bergen’ filminin galasında bütün kurtlarını döktü. Güzel oyuncunun ‘Erik Dalı’ türküsü eşliğinde oynaması dikkat çekti.

Hayatına muhteşem bir ses, onlarca eser ve bolca acı sığdıran ünlü sanatçı Bergen'in hayatını anlatan "Bergen" filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı filmin galası sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismi buluşturdu. Filmin galasında tercih ettiği yeşil takımı, örgülü saçları ve ışıltışlı makyajı ile dikkat çeken ve moda eleştirmenlerince 'geçer not alamayan' Farah Zeynep Abdullah, gecede Erik Dalı şarkısındaki çiftetelli performansıyla alkış topladı.



Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası bu akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.



Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Ben çok heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum. Bizler bu filmi canla başla yaptık. Filmi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Bu film farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik. Bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış. Filmin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar. Tatlı bir şekilde Bergen'in hayatına girip, tatlı davranarak, herkesi kandırabilecek, hepimizin tanıdığı adamlardan biri" dedi.



Erdal Beşikcioğlu da, "Kadının var oluş hikayesini göreceğiz biz bu filmde. Benim için değerliydi. Ferah'la beraber Bergen gibi bir karakterin hayata dönmesi, tekrar onu anlamak, yaptığı eserleri tekrar izleyici ve dinleyici ile buluşturmak çok önemliydi. Bergen kendi içinde bir akademisyen, arabeskle klasik müziği birbirine harmanlayan kişidir. Ferah filmde bunu çok güzel yansıttı. Geçmişte keyif alacağım işlerden biri oldu. Biz ne sevmesini ne de âşık olmasını adam gibi yapıyoruz. Âşık olmak eğitime tabi tutulması gerekiyor. Sevginin de bir eğitimi olması gerekiyor" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bilal Erdoğan'ın Starbuck tavsiyesi Twitter'ı salladı!! '21. yüzyıla damgamızı vuracağız' deyip açıkladı
Bilal Erdoğan'ın Starbuck tavsiyesi Twitter'ı salladı!! '21. yüzyıla damgamızı vuracağız' deyip açıkladı
Abdullah Ağar ile Sinan Ülgen Habertürk canlı yayınında birbirine girdi reklam arasına gidildi
Abdullah Ağar ile Sinan Ülgen Habertürk canlı yayınında birbirine girdi reklam arasına gidildi
Doğu Perinçek'ten skandal benzetme! Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini Hz. Muhammed'in Bedir ve Uhud savaşlarına benzetti
Doğu Perinçek'ten skandal benzetme! Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini Hz. Muhammed'in Bedir ve Uhud savaşlarına benzetti
Son Nefesime Kadar 3. bölüm fragmanı
Son Nefesime Kadar 3. bölüm fragmanı
Yargı 23. bölüm fragmanı
Yargı 23. bölüm fragmanı
Teşkilat 37. bölüm fragmanı
Teşkilat 37. bölüm fragmanı
Mete Yarar'a göre 64 kilometrelik Rus konvoyunun sırrı
Mete Yarar'a göre 64 kilometrelik Rus konvoyunun sırrı
Yakalanan Rus askeri Ukraynalı siviller doyurdu
Yakalanan Rus askeri Ukraynalı siviller doyurdu
Kurtlar Vadisi kahvehane sahnesi Ukrayna'da gerçek oldu! Rusların kaçışı Twitter'ı yıktı geçti
Kurtlar Vadisi kahvehane sahnesi Ukrayna'da gerçek oldu! Rusların kaçışı Twitter'ı yıktı geçti
Rusya Ukrayna savaşının suçlusu da Tayyip Erdoğan'mış!
Rusya Ukrayna savaşının suçlusu da Tayyip Erdoğan'mış!