Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filminin galasında Erik Dalı performansı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı ‘Bergen’ filminin galasında bütün kurtlarını döktü. Güzel oyuncunun ‘Erik Dalı’ türküsü eşliğinde oynaması dikkat çekti.

Hayatına muhteşem bir ses, onlarca eser ve bolca acı sığdıran ünlü sanatçı Bergen'in hayatını anlatan "Bergen" filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı filmin galası sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismi buluşturdu. Filmin galasında tercih ettiği yeşil takımı, örgülü saçları ve ışıltışlı makyajı ile dikkat çeken ve moda eleştirmenlerince 'geçer not alamayan' Farah Zeynep Abdullah, gecede Erik Dalı şarkısındaki çiftetelli performansıyla alkış topladı.





Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası bu akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.





Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Ben çok heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum. Bizler bu filmi canla başla yaptık. Filmi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Bu film farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik. Bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış. Filmin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar. Tatlı bir şekilde Bergen'in hayatına girip, tatlı davranarak, herkesi kandırabilecek, hepimizin tanıdığı adamlardan biri" dedi.







Erdal Beşikcioğlu da, "Kadının var oluş hikayesini göreceğiz biz bu filmde. Benim için değerliydi. Ferah'la beraber Bergen gibi bir karakterin hayata dönmesi, tekrar onu anlamak, yaptığı eserleri tekrar izleyici ve dinleyici ile buluşturmak çok önemliydi. Bergen kendi içinde bir akademisyen, arabeskle klasik müziği birbirine harmanlayan kişidir. Ferah filmde bunu çok güzel yansıttı. Geçmişte keyif alacağım işlerden biri oldu. Biz ne sevmesini ne de âşık olmasını adam gibi yapıyoruz. Âşık olmak eğitime tabi tutulması gerekiyor. Sevginin de bir eğitimi olması gerekiyor" diye konuştu.